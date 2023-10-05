حريق بجزيرة تينيريفي الإسبانية يدمر 30 هكتارا وإجلاء 2600 شخص

أجلت السلطات في جزيرة تينيريفي الإسبانية، حوالي 2600 شخص إلى مكان آمن كإجراء احترازي اليوم الخميس، بعدما هددت حرائق الغابات مجددا، أكبر جزر الكناري.

وأعلنت أجهزة الطوارئ الإقليمية حالة التأهب لمواجهة حرائق من المستوى الثاني، ما يعني وجود خطر معتدل.

وكانت المنطقة الأكثر تضررا هي بلدية لا كوروخيرا في الشمال، حيث اضطر حوالي 2400 شخص من إجمالي 2500 من السكان إلى مغادرة منازلهم. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك قد طال السياح.

ونشرت السلطات حوالي 150 من رجال الإطفاء، إضافة إلى عربات إطفاء ومروحيات، في وقت يتعرض عملهم لعراقيل جراء درجات حرارة بلغت أقل قليلا من 40 درجة مئوية ورياح قوية وتدني نسبة الرطوبة.

وعزت تقارير رسمية اندلاع الحريق إلى "إعادة اشتعال" حريق غابات مدمر، تسبب في دمار نحو 15 ألف هكتار من الطبيعة في شمال وشمال شرق الجزيرة، في أغسطس. واندلع الحريق الجديد أمس الأربعاء، وأتلف حتى الآن 30 هكتارا فقط.

وتعد حرائق الغابات أمرا شائع الحدوث في الجزر، التي تقع في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لأفريقيا. وباستثناء حريق تينيريفي في أغسطس، دمر حريق غابات في لا بالما حوالي 3 آلاف هكتار في يوليو.