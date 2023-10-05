جورجيا تعلق على خطط روسيا إقامة قاعدة بحرية في أبخازيا

اعتبرت جورجيا، اليوم الخميس، خطط روسيا ستقيم قاعدة بحرية في منطقة أبخازيا الانفصالية، انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها.

وأعربت وزارة الخارجية الجورجية، في بيان، عن قلقها فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية روسية أخرى على الأراضي الجورجية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان زعيم منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا، أصلان بزانيا، قد أعلن أن روسيا ستقيم قاعدة بحرية على ساحل البحر الأسود بالمنطقة الانفصالية، وذلك عقب تصاعد الهجمات الأوكرانية على السفن الحربية الروسية.

ويتصاعد التوتر بشأن الممر المائي المهم منذ يوليو، مع انسحاب روسيا من اتفاقية تضمن المرور الآمن لسفن الشحن من المرافئ الأوكرانية واليها على البحر الأسود.

وقال بزانيا، خلال حوار مع صحيفة "إزفستيا" الروسية نشر، اليوم الخميس: "وقّعنا اتفاقا، وفي المستقبل القريب ستكون هناك نقطة انتشار دائمة للبحرية الروسية في منطقة أوشامتشير".

وأوضح بزانيا أن الهدف من الاتفاق هو "زيادة القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا"، وأن "هذا النوع من التعاون سيستمر، لأنه يحمي المصالح الأساسية لكل من أبخازيا وروسيا. والأمن فوق كل شيء".

ولم يدل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف بتعليق على الأمر، قائلاً: "الأسئلة المتعلقة بانتشار جنودنا وسفننا، توجه لوزارة الدفاع".

ولدى روسيا قواعد عسكرية دائمة في أبخازيا وفي منطقة انفصالية أخرى مدعومة من موسكو هي أوسيتيا الجنوبية. وقد اعترفت بهما روسيا كدولتين مستقلتين عقب حربها الخاطفة ضد جورجيا في عام 2008.

ومنذ سنوات تسعى جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عملية تسارعت بعد حرب عام 2008