البنك المركزي السعودي يصدر تعليمات تغطيات التأمين البحري

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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري، كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، ودعم وتطوير قطاع التأمين في المملكة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، تستهدف التعليمات وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج.

وحسب الوكالة، جرى العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي، واللوائح ذات العلاقة.

وتوقعت أن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.