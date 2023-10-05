لندن: روسيا قد تستهدف السفن المدنية بالألغام البحرية في البحر الأسود لتلقي اللوم على أوكرانيا

قالت الحكومة البريطانية إن روسيا قد تستخدم الألغام البحرية لاستهداف السفن المدنية وإلقاء اللوم على أوكرانيا في أي هجمات.

وحذرت معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية الشهر الماضي من أن الجيش الروسي حاول توجيه ضربة صاروخية ضد سفينة شحن في البحر الأسود، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتعتقد المملكة المتحدة أن روسيا يمكن أن تواصل استهداف السفن المدنية، بما في ذلك عن طريق زرع عبوات ناسفة قبالة الموانئ الأوكرانية.

ومع ذلك، قالت الحكومة البريطانية إن الجيش الروسي يريد تجنب إغراق السفن بصورة علنية بغرض تحميل أوكرانيا المسؤولية عن الهجمات.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "إن استهداف روسيا الخبيث للسفن المدنية في البحر الأسود يظهر تجاهل بوتين التام لأرواح المدنيين واحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في العالم".

وأضاف كليفرلي "إن العالم يراقب ونحن نرى بوضوح محاولات روسيا لتحميل أوكرانيا المسؤولية عن الهجمات. نحن وحلفاؤنا نقف متحدين ضد بوتين ومحاولاته لإلحاق الضرر بأوكرانيا، وبالتالي إلحاق الضرر ببقية العالم".

وانسحبت روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود في يوليو الماضي، والتي كانت تهدف إلى شحن الحبوب من أوكرانيا، واحدة من أكبر منتجي القمح في العالم، إلى دول في أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم التي يمكن أن تواجه المجاعة.