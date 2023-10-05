سيميوني: الفرق الإسبانية تواجه صعوبات كبيرة في دوري الأبطال

أشار المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد إلى الأسباب التي تجعل فريقه يعاني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق الروخيبلانكوس فوزًا صعبًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعبه واندا ميتروبليتانو، أمام فينورد الهولندي، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :" بالنسبة لي، باستثناء ريال مدريد، الذي تمكن في السنوات الأخيرة من المنافسة بشكل غير عادي لأنه يمتلك لاعبين صغارًا جدًا ".

وأضاف:" هذا يسمح لك بالمنافسة بأفضل طريقة، الفرق الأخرى تواجه أوقاتًا عصيبة في دوري أبطال أوروبا، إشبيلية يواجه أوقاتًا عصيبة، وبرشلونة يواجه أوقاتًا عصيبة ".

وواصل :" لقد تعاملنا مع المباراة ضد لاتسيو بشكل جيد للغاية، وهذه المرة تمكنا من التغلب على الشعور بالدوار مع حارس المرمى. لقد سجلوا هدفين في مرمىنا وسجلنا ثلاثة، "علينا أن نتحسن، هذا ما أحصل عليه".

وعن الفاعلية الهجومية قال :"في هذه المباريات الأخيرة كنا أقوياء أمام المنافس، وكان لدينا أخطاء في منطقتنا، نحن بحاجة إلى منح الفريق وقتًا أقل في الدفاع والاستحواذ على الكرة بشكل أكبر، ولهذا نحن بحاجة إلى المزيد من الطاقة " .