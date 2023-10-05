فرنسا تبدأ سحب قواتها من النيجر خلال أيام

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، أن قواتها في النيجر ستعود إلى فرنسا وإن الخروج العسكري سيكتمل بنهاية العام.

وتبدأ فرنسا سحب قواتها من النيجر بعد أيام، وذلك بعدما قال الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه يرفض "احتجازه رهينة" للانقلابيين هناك وإنه سينهي التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ويترك قرار سحب 1500 جندي من النيجر فراغا في الجهود الغربية لمكافحة تمرد جماعات مسلحة إسلامية مستمر منذ نحو عشر سنوات. كما يشكل ضربة قاسمة لنفوذ فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي ويمكن أن يفسح المجال أمام روسيا لتوسيع نفوذها بالأراضي الشاسعة وغير الآمنة بالمنطقة، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت النيجر آخر حليف رئيسي للغرب في منطقة الساحل حتى انقلاب 26 يوليو الماضي الذي أتى بمجلس عسكري طلب من فرنسا المغادرة.

كما سحب ماكرون سفيره من النيجر.