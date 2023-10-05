أحمد سليمان: الجوهري كان مرشحاً لخلافة «تارديللي» قبل حسن شحاتة

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أكد أحمد سليمان مدرب حراس منتخب مصر السابق والمرشح على مقعد العضوية في انتخابات الزمالك ،على أن الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان مرشحاً لتولي تدريب الفراعنة عقب رحيل الإيطالي ماركو تارديللي المدير الفني السابق للمنتخب عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم.

وقال أحمد في تصريحات تليفزيونية لقناة «TeN»:" كان هناك مفاوضات من جانب البعض داخل اتحاد الكرة يتفاوض مع محمود الجوهري لتولي المهمة الفنية لمنتخب مصر عقب رحيل ماركو تارديللي وتعيين حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة ".

وتابع:"عندما تم تسريب مفاوضات الجوهري إلى وسائل الإعلام رفض العودة من الأردن لتدريب منتخب مصر مرة أخري ".