رئيسة كوسوفو تكرر مطالبتها بفرض عقوبات على صربيا

كررت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، اليوم الخميس، مطالبتها بفرض عقوبات على صربيا بسبب الهجوم المميت على شرطة كوسوفو الشهر الماضي.

وكان مجموعة تتألف من 30 مسلحا قد عبروا الحدود في سبتمبر الماضي من صربيا ليدخلوا قرية بانجسكا، واشتبكوا في معركة مسلحة مع شرطة كوسوفو، التي لقى شخص من أفرادها حتفه. كما قُتل ثلاثة من المهاجمين.

وقالت عثماني إن "هذا العمل البشع" لم يتم ارتكابه فقط ضد كوسوفو، ولكن أيضا ضد السلام والاستقرار والأمن في القارة الأوروبية بأكملها.

واشترطت عثماني خلال حديثها في غرناطة قبل قمة أوروبية اتخاذ إجراءات ضد بلجراد من أجل أن تلتقى نظيرها الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وقالت: "لا يوجد ما يدعو للقاء قبل تبني عقوبات ضد فوتشيتش. العقوبات أولا وبعد ذلك يمكننا أن نتحدث بشأن البقية".