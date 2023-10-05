هجوم بالمسيرات يستهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بوسط سوريا

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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بهجوم إرهابي بالمسيرات بعد انتهاء حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص بوسط البلاد.
وقالت صحيفة الوطن السورية، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن الهجوم "سبب أعدادا كبيرة من الإصابات".