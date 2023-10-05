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هجوم بالمسيرات يستهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بوسط سوريا

دمشق (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 3:10 م

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بهجوم إرهابي بالمسيرات بعد انتهاء حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص بوسط البلاد.

وقالت صحيفة الوطن السورية، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن الهجوم "سبب أعدادا كبيرة من الإصابات".


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