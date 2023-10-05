فيتوريا يبرر إقامة معسكر المنتخب في الإمارات

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، دوافع إقامة معسكر المنتخب المقبل في الخارج، مشيرًا إلى أنه لا يضمن تحقيق الفوز على الجزائر في المباراة الودية بين المنتخبين.

المنتخب الوطني يخوض معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين يومي 12 و16 من الشهر الحالي أمام زامبيا والجزائر في الإمارات.

وقال روي فيتوريا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة: «السبب الرئيسي هو التعود على أجواء أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل بكوت ديفوار، وهدفنا خلق نفس الظروف التي ستواجهنا في أمم إفريقيا».

وأضاف: «نخوض مباراتين بنفس المستوى الذي قد نواجهه في البطولة وإقامة المباراتين على ملاعب تستقبل جماهير قد تصل إلى 40 ألف مشجع».

وأوضح: «آخر مباراة رسمية في الدوري ستكون يوم 8 هذا الشهر ثم سنلعب مباراتين وديتين الأولى يوم 12 والأخرى 16 وهو نفس نسق مباريات أمم إفريقيا تقريبا بخوض مباراة كل 4 أيام.. نريد تجهيز اللاعبين ذهنيا وبدينا وسيكون المعسكر المقبل اختبار للاعبين لقدرتهم على خوض مباريات صعبة على نفس مستوى أمم إفريقيا».

وأردف: «لا أحد يستطيع ضمان فوز مصر على الجزائر بنسبة 100%، لكن ما أعلمه أننا بحاجة لأن يكون كل اللاعبين في نفس مستوى الجاهزية، حتى نستطيع خوض هذه المباريات القوية، في معسكر سبتمبر الماضي لم تكن الأجواء مناسبة لخوض ودية مثل تونس».

وواصل: «الجزائر فريق صعب جدا، ولو لعب 11 لاعبا ثم استبدلهم جميعا سيظهر بنفس المستوى، لكن أؤكد أننا نملك القدرة على خوض هذه المباراة بشكل جيد».

وأردف: «لا أتفق أن مواجهة تونس أول مباراة قوية أو صعبة للمنتخب خلال قيادتي له، لعبنا ضد بلجيكا وأيضا أمام غينيا في ظروف صعبة، لقاء تونس كان صعبا بسبب عدم بدء الموسم لأغلب اللاعبين لدينا».

وأتم: «مباراة تونس سمحت لنا بتنفيذ نظام جديد في خطة اللعب، وهذا أكد لي قدرة اللاعبين على استخدام أي أسلوب مختلف ولذلك كان المعسكر الأخير مهمًا للغاية.. إذا اقتطعنا أول 8 دقائق من ودية تونس، سنجد أننا كنا الأفضل، وحتى نستعد لأمم أفريقيا يجب أن نعلم أنه لن يكون كل شيء سهلا».