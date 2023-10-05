كولر: إمام عاشور قدم مباراة جيدة وبدأ يتأقلم مع الفريق

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على الأداء الذي قدمه إمام عاشور، لاعب الفريق، خلال الدقائق التي شارك فيها في مباراة إنبي، والتي أقٌيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس مصر.

ونجح عاشور في تسجيل الهدف الثالث للمارد الأحمر في شباك الفريق البترولي، ليختتم أهداف الأهلي في المباراة، وحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية من كأس مصر.

وقال كولر في تصريحات إعلامية عقب نهاية مباراة إن إمام عاشور قدم مباراة جيدة، بالرغم من ابتعاده عن ممارسة كرة القدم خلال الـ4 شهور الماضيين، وأخذ بعضا من الوقت لكي يتأقلم مع الفريق، ولكن في النهاية قدم مردود جيد.

وأضاف كولر:" كان لا بد من إراحة إمام في مباراة إنبي، وعندما شارك كبديلا قدم مباراة جيدة ونجح في إحراز هدف".

وينتظر النادي الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، لتحديد هوية الطرف الثاني في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.