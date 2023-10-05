60 قتيلا على الأقل في هجوم على كلية عسكرية بسوريا

قالت وزارة الدفاع السورية، إن هجوما بطائرات بدون طيار "درونز" على كلية عسكرية خلال حفل تخرج ضباط بمحافظة حمص، اليوم الخميس، خلف قتلى من المدنيين والعسكريين وعشرات المصابين، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 60 قتيلا على الأقل.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن عدة طائرات بدون طيار مسلحة "درونز" نفذت الهجوم، ملقية باللوم على جماعات "إرهابية"، دون تحديد منظمة بعينها، بحسب وكالة "رويترز".

ولم تعلن بعد أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم.

من جانبه، أفاد مصدر أمني سوري إن وزير الدفاع السوري حضر حفل التخرج، لكنه غادر قبل دقائق من وقوع الهجوم.

بدوره، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح إثر الهجوم.

وكان المرصد قد أكد في وقت "مقتل سبعة وإصابة أكثر من 20 ضابطا بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات درونز، خلال عرض تخريج الكلية الحربية".