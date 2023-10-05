محافظ القليوبية يقود حملة على السلاسل الغذائية والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة بمدينة بنها لمتابعة توافر السلع في الأسواق والتأكد من انضباط الأسعار والإعلان عنها، وجودتها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تم التأكد من توافر جميع السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية، والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

ووجه بضرورة مراعاة حجم الطلب، وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

والتقى المحافظ، خلال جولته، بكفر الجزار وشارع الشبان المسلمين، والشارع المواجه لكلية العلوم، بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها.

وشدد على استمرار الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة.

فيما أجرى المحافظ، جولة بأحد المصانع في مدينة بنها المتخصصة في تعبئة المواد الغذائية، موجهًا بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة.

كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.