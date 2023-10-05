ليفربول يعبر سانت جيلواز البلجيكي بثنائية في الدوري الأوروبي بمشاركة صلاح

حقق ليفربول الإنجليزي فوزه الثاني في بطولة الدوري الأوروبي على حساب ضيفه سانت جيلواز البلجيكي 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

تقدم ليفربول في الدقيقة 44 عن طريق ريان جرافينبيرش، قبل أن يضيف البرتغالي دييجو جوتا الهدف الثاني للريدز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وشهد المباراة مشاركة محمد صلاح في الشوط الأول من المباراة، وأهدر فرصة انفراد أمام المرمى، قبل أن يخرج بديلًا بين الشوطين.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده للنقطة 6 في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد سانت جيلواز عند نقطة وحيدة.