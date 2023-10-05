إذاعة فرنسا الدولية تكشف تفاصيل عملية انسحاب القوات الفرنسية من النيجر

قالت إذاعة فرنسا الدولية، إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ اليوم الخميس.

ونقلت الإذاعة عن هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي القول إن "أول من يحزمون أمتعتهم هم 400 جندي منتشرون حاليًا في ولام، على طول الحدود بين مالي والنيجر، في إطار مشاركتهم في عملية ألماهاو مع جيش النيجر لتأمين منطقة ليبتاكو.

وبحسب الإذاعة، كشف ضباط فرنسيون أنه "بمجرد وصول الجنود الـ400 إلى قاعدة نيامي الجوية، سيستقلون طائرة متجهة إلى فرنسا"، مشيرين إلى تحديد "وتيرة المغادرة بشكل جيد وبأمان وبالتنسيق مع السلطات المحلية".

وصرح قائد القوات المسلحة الفرنسية، تييري بوركار في وقت سابق اليوم، قائلا: "سنبدأ عملية الانسحاب هذا الأسبوع بشكل منتظم وآمن، وبالتنسيق مع النيجريين"، بحسب موقع "لوبوان" الفرنسي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في 24 سبتمبر الماضي ، انتهاء التعاون العسكري مع النيجر وبدء المغادرة التدريجية لـ1500 جندي فرنسي "بحلول نهاية العام".

وجاء القرار بعد توتر استمر أكثر من شهرين مع المجلس العسكري الذي يحكم النيجر منذ انقلاب 26 يوليو الماضي ضد رئيس النيجر محمد بازوم.

من جهته، أصدر المجلس العسكري في النيجر بياناً، اليوم الخميس، أبلغ فيه الشعب أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية سيبدأ هذا الأسبوع.

وقال المجلس العسكري: "هذا الانسحاب يأتي بعد طلب سلطاتنا استعادة سيادتنا الكاملة، وسنضمن مع الحكومة تنفيذه بما يتفق مع مصالحنا ووفقا لشروطنا".

وأضاف: "الجنود الفرنسيين الـ400 المتمركزين في ولام سيكونون أول من يحزم أمتعتهم، وسيتم بعد ذلك تفكيك قاعدة نيامي الجوية، حيث يتمركز معظم العسكريين الفرنسيين، بحلول نهاية العام.

ويوجد في النيجر 1500 جندي فرنسي، بعدما تحول البلد لمركز رئيسي في انتشارها الأمني بمنطقة الساحل الأفريقي عقب انسحابها من مالي في 2022 إثر انقلاب عسكري أيضا.