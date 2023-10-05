زيزو يوضح سبب إضاعته لركلة الجزاء أمام السنغال

تحدث أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن ركلته الجزائية الضائعة أمام السنغال، في كأس الأمم الإفريقية، وتسديد ركلات الترجيح بشكل عام سواء مع فريق الزمالك أو مع منتخب مصر.

وقال زيزو خلال تصريحاته ببرنامج كابيتانو مصر: في ركلة الجزاء أمام السنغال، كنت أفكر في تغيير قراري بشأن زاوية التسديد وطريقة تنفيذ الركلة، لكنه في النهاية قمت بتنفيذها بالشكل الذي شاهده الجميع وتم إهدارها في نهاية المطاف.

وتطرق زيزو إلى تسديده ركلات الجزاء مع المنتخب، بأن أكثر ركلة جزاء كان مقرر فيها الزاوية هي مباراة الكاميرون، وكان قبلها مباراة كوت ديفوار، ورأى انبهار وسائل الإعلام في كوت ديفوار بركلة الجزاء، فقرر أن يقف لحظات قبل تسديد الركلة أمام الكاميرون.

وأشار زيزو إلى أن ترتيبه بين مسددي ركلات الترجيح مع فريق الزمالك يأتي في المركز الخامس، لذلك يتابع تحركات حارس مرمى الفريق الخصم خلال الركلات الأربعة الأولى التي يسددها زملائه في الزمالك، ليقرر بعدها الطريقة التي سيسدد بها الكرة، بجانب تحديد الزاوية التي سيحاول إيداع الكرة بها.

وأضاف زيزو، أن الأمر يختلف في منتخب مصر، حيث تصدر هو ترتيب مسددي ركلات الترجيح خلال بطولة أمم إفريقيا الماضية، وبالتالي كان كل تركيزه وهو يتقدم لتسديد ركلة الترجيح على طريقة التنفيذ والزاوية التي سيسدد فيها الكرة، وأوضح زيزو أنه اتفق مع محمد صلاح نجم منتخب مصر على أن يتولى هو تسديد الركلة الترجيحية الأولى، ويقوم صلاح بتسجيل الركلة الترجيحية الخامسة.