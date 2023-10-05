أيمن محسب عن بيان البرلمان الأوروبي: تدخل غير مقبول ومحاولة لاقتناص شيء ما من السلطة الحالية

أعرب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن دهشته من بيان البرلمان الأوروبي، والذي تحدث عن وجود مضايقات تتم ضد المعارضة والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن التدخل في شأن دولة مثل مصر ذات سيادة مستقلة منذ آلاف السنين، غير مقبول، خاصًة وأن تاريخها يسبق عمر معظم دول أوروبا، مستنكرًا: «كيف لمثل هذه الدول التي تنادى دائما بالديمقراطية وعدم التدخل في شئون الآخرين واستقلال الدول».

وتابع: «مداخلة بعيدة عن كل ما كنا ننتظره من مؤسسة دولية مثل البرلمان الأوربي»، موضحا أن أول يوم لفتح الباب أمام تحرير التوكيلات للمرشحين المحتملين للرئاسة، كان الأصعب نتيجة تكدس وتدافع المصريين على التوكيل لمرشح محدد.

وشدد على أن الحزب له مرشح رئاسي ويحرر يوميا توكيلات في مختلف محافظات الجمهورية، دون أية عقبات، مضيفا أن هذا التدخل سافر وغير مقبول بالمرة، في ظل تمتع مصر بقضاء عادل وشامخ والذي يحظى بثقة غير محدودة من قبل المواطنين.

وذكر أن مصر تتعرض لضغوط خارجية غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، باعتبار أنها فرصة ذهبية لاقتناص شيء ما من السلطة الحالية، مشددا على أن هذا البرلمان ليس له الحق في التدخل بأدق الأمور المصرية وتوجيه القضاء.



https://www.youtube.com/watch?v=cSQi-uaE_Hc