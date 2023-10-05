الحكومة السورية تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الكلية الحربية

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، الحداد لمدة ثلاثة بعد استهداف الكلية الحربية السورية.

وقالت الحكومة السورية، في بيان لها يعلن "الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءا من تاريخ 6/10/2023 على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخرج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5/10/2023، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد ضحايا استهداف الكلية أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق أن عدد القتلى في الهجوم بمسيرات الذي استهدف الكلية الحربية السورية في وسط سوريا ارتفع إلى أكثر من 60 قتيلا، بينهم 9 مدنيين.



