حماة الوطن يشجب بيان البرلمان الأوروبي: عصا حقوق الإنسان لن تؤثر

شجب الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة وطن، بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية في مصر، قائلا إن البيان الصادر لا يمت إلى السياسية أو الآداب البرلمانية بصلة.

وأكد "سليمان"، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن مصر دولة ذات سيادة رافضا من جانبه الإملاءات والتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للسيادة المصرية، معقبا: «لسنا دولة صغيرة، أو دولة بعيدة عن الحضارة المدنية».

وأضاف أن نصوص الدستور تضمن حقوق المصريين كل في المواطنة، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على ترسيخ وصيانة تلك الحقوق وفق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر الصادرة عام (2021-2022).

وتساءل مستنكرا: «هل يجوز أن يجتمع البرلمان المصري ويملي على أي دولة أوربية ما، رأيه؟!، عصا حقوق الإنسان التي كانت ترفع علينا؛ لا نعتقد أن الدولة المصرية الآن تؤثر فيها بشكل أو بآخر، نحن نعي تماما ما نفعله».

وأشار إلى فتح الرئيس السيسي الباب على مصراعيه أمام مشاركة جميع القوى السياسية أثناء انعقاد مؤتمر حكاية وطن، لافتا إلى دعوته الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات وممارسة الحقوق الدستورية دون فرض أو تقييد.

وتابع حديثه متسائلا: «ماذا نسمي بحث القيادة السياسية على ممارسة حق الانتخاب للمصريين، إلى ساسة أوربا ماذا تسمون ذلك؟، إلى حقوق الإنسان التي تتشدقون بها ماذا تسمون حياة كريمة وماذا تسمون ما نفعل، إن حقوق الإنسان فيما نفعله في بلدنا من تنمية؛ لكي يعيش المواطن حياة كريمة ولكي نحقق حلم التنمية الذي تأخر 50 عاما؛ نأسف لأن يكون هذا مسار السياسة الأوربية، مصر أكبر من ذلك».