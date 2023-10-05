البرلمان الأوروبي يرغب في أن تدفع شركات الأدوية تكاليف تطهير المياه

قال البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إن شركات الأدوية ومستحضرات التجميل، يجب أن تساهم في تكاليف تطهير المياه التي تلوثها منتجاتهم.

وبحسب البيان، يرغب الأعضاء في مراقبة الملوثات الكيميائية واللدائن الدقيقة والعوامل الممرضة والمقاومة المضادة للميكروبات بصورة أكبر.

يشار إلى أن محطات التنقية غالبا ما لا تستطيع التخلص من هذه المواد، الأمر الذي يستلزم معالجة إضافية.

وأضاف البرلمان أن هناك حاجة إلى مراقبة فروع الأنهار بصورة أفضل لتحديد الملوثات والمواد المسرطنة وإزالتها، وأن الهدف من وراء ذلك هو حماية البيئة وصحة الإنسان.

ولم تتبن بعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقفا بشأن هذه المقترحات، قبل أن يتفاوض البرلمان والمجلس الأوروبي على حل وسط.