الحكومة السورية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكلية الحربية السورية إلى 80 قتيلا

أعلن وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، مساء اليوم الخميس، أن: "العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى سقوط 80 شهيدا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية".