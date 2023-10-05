 الحكومة السورية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكلية الحربية السورية إلى 80 قتيلا - بوابة الشروق
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الحكومة السورية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكلية الحربية السورية إلى 80 قتيلا

د ب أ
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:47 م | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:47 م

أعلن وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، مساء اليوم الخميس، أن: "العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى سقوط 80 شهيدا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية".

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