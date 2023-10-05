محمد عادل: «سيدات يد الأهلي» حقق هدفه ووصل لنصف نهائي بطولة إفريقيا

قال محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي، إن الأهلي حقق هدفه من مباراة فاب الكاميروني بالفوز والتأهل إلى الدور النصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام في الكونغو برازافيل.

وأوضح أن الفريق بدأ المباراة بشكل قوي وتقدم بفارق خمسة أهداف قبل أن يتعرض في الجزء الثاني من الشوط الأول لبعض الاهتزاز في الأداء على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وهو ما تم تداركه في الشوط الثاني الذي شهد تحسنًا في الدفاع والهجوم السريع والتركيز على المرمى.

وأكد المدير الفني لسيدات يد الأهلي أن الفريق يواجه صعوبة بالغة بسبب الجو والرطوبة المرتفعة، بخلاف ضعف المواجهات التي خاضها في بطولة منطقة القاهرة في بداية الموسم، مما أثر بعض الشيء على الاستعداد للبطولة.

وحرص محمد عادل على توجيه رسالة شكر إلى جمهور الأهلي، ووعده بأن الفريق سيسعى بقوة لتخطي الدور القادم أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بطل إفريقيا والسوبر الإفريقي، مؤكدًا أنه على ثقة كبيرة في لاعبات الأهلي لعبور نصف النهائي والوصول إلى المباراة النهائية.