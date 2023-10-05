كشفت هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، عن كواليس كتابته بيان نصر حرب أكتوبر 73 للرئيس أنور السادات.

وأضافت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي»، المذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أنها ما زالت تشعر بحرج من نطق اسم زوجها الراحل دون لقب الأستاذ خاصًة بعد وفاته، وذلك لشعورها بأنه بمكانته الكبيرة بداخلها، معقبة: «يمكن لو كان عايش كنت أقدر أناديه محمد من غير أستاذ، لكن أنا حاسه أنه حاجة كبيرة قوي»-على حد تعبيرها.

وتابعت حديثها عن كواليس بيان النصر، بأن علاقة زوجها بالرئيس الراحل أنور السادات كان جيدة وقتها، وطلب منه أن يكتب له نص البيان حتى يُلقيه أمام المصريين، بعد تحقيق الانتصار على إسرائيل في حرب أكتوبر 73.

وذكرت تفاصيل مرض زوجها وإصابته بمرض السرطان 3 مرات ومدى قوته في تحمل معاناة هذا المرض ومواجهته، وهو الأمر الذي لم يعرفه أحد إلا بعد وفاته، مضيفة أنه نُشر مرة واحدة خبر في جريدة الأهرام، عن سفره للولايات المتحدة الأمريكية؛ لتلقي العلاج فقط دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى بخصوص مرضه.