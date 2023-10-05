وزير الزراعة الألماني من أوكرانيا: لن نسمح لبوتين باستخدام الجوع كسلاح

وعد وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير، أوكرانيا مجددا بدعم بلاده لها في الصادرات الزراعية.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب الخضر بمناسبة لقاء له مع نظيره الأوكراني ميكولا سولسكي، في أوكرانيا اليوم الخميس، إنه لن يتم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الجوع كسلاح.

وأفادت بيانات وزاراة الزراعة الألمانية، بأن الوزيرين افتتحا مختبرا موسعا للسلامة الغذائية والطب البيطري، والذي يهدف إلى توسيع نطاق قدرات التخليص بالنسبة للصادرات الزراعية.

وقال أوزديمير، إن الصادرات عبر البحر الأسود ستظل محفوفة بمخاطر كبيرة في المستقبل المنظور، مردفا: "نحن نساعد على إنشاء طرق تصدير بديلة حتى تتمكن أوكرانيا من نقل حبوبها إلى الأماكن التي تحتاج إليها بصورة ماسة، أعني دول جنوب العالم".

وتابع أوزديمير، أن ألمانيا تعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق ممرات نقل البضائع وقدرات المحطات الطرفية.

وحسب بيانات الوزارة، تم تجديد المختبر مقابل 7ر2 مليون يورو وشارك في هذا المشروع ماليا كل من مظمة الأغذية والزراعة (فاو) وأوكرانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي واليابان.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في شهر يوليو الماضي وقف تنفيذ اتفاق لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبررا ذلك بأن العقوبات الغربية على بلاده تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وكان قد تم التوصل في عام 2022 إلى الاتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة بعد أن أغلقت روسيا جميع الموانئ على البحر الأسود في إطار الحرب الروسية الأوكرانية.