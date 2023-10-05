ميموريال الروسية الفائزة بنوبل للسلام العام الماضي لـ«الشروق»: مستعدون للمساعدة على إنهاء الحرب في أوكرانيا

- اختيارنا للفوز ليس موجها من الدول الكبرى.. وتأويل لا يتناسب مع المشهد الراهن



- تجاوزات الجيش الأوكراني الحقوقية لا تقارن بجرائم يرتكبها الروس



- الفوز بنوبل للسلام هو أقصى ما يمكن أن تحققه منظمة تعمل بحقوق الإنسان





يعلن معهد نورسكا نوبل (مقر اللجنة النرويجية لجائزة نوبل)، غدا الجمعة، عن الفائز بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي، والتي تُمنح لمن بذل قصارى جهده لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإنشاء هيئات أو مؤتمرات تروج للسلام، كما جاء بوصية مؤسس الجائزة ألفريد نوبل، والذي وضع ثروته كلها تقريبا في صندوق لتمويل الجوائز.



وقبل الإعلان عن الجائزة، أبدى مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام دان سميث نظرة غير متفائلة؛ حيث قال: "الحقيقة المؤسفة أنه لا يُصنع الكثير من السلام في العالم عام 2023، وعدد الحروب حاليا هو حوالي ضعف عددها في 2010 على سبيل المثال، وبالتالي لا أعتقد أن بإمكاننا العثور على صانع سلام لجائزة نوبل للسلام هذه السنة"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وفي العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل للسلام في أوسلو للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، ومركز الحريات المدنية الأوكراني، ومنظمة ميموريال الحقوقية الروسية، وخصت المنظمة جريدة الشروق بحوار هو الأول لصحيفة مصرية وعربية.



وتحدثت «ميموريال» من خلال فرانسوا ديوير، المسئول بالمكتب الفرنسي للمنظمة، قائلة إن مشاعر فخر وسعادة غير طبيعية صاحبتهم مع تسلمهم للجائزة؛ إذ إن نوبل للسلام هي أكثر جائزة مرموقة يمكن أن تصل لها منظمة تعمل في العمل الحقوقي.



وأكدت المنظمة، أن الفوز ليس نهاية مشوارها، بل إنه نوعا من فرض المزيد من المسئولية، والتذكير بجوانب التقصير الذي لا بد من تخطيه.



ونفت ماموريال أن يكون فوزها بنوبل موجها من القوى الدولية الكبرى، ونوع من فرض العقوبات على روسيا.



وأبدت المنظمة الروسية انفتاحا على فكرة تأدية دورا إيجابيا على المستوى الدولي والتواصل مع قادة العالم لوقف الحرب الأوكرانية، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن الشعب الروسي يتفق معها بذلك، ويقف قطاع منه بشكل تضامني مع أوكرانيا وشعبها.



وإلى نص الحوار...



- بداية.. كيف كانت مشاعركم لحظة تسلّم الجائزة؟



لقد كنا في أقصى درجات الفخر، وتملّكتنا سعادة غير مسبوقة، حيث إنه لا يوجد في مجال عملنا بحقوق الإنسان جائزة مرموقة أكبر من جائزة نوبل للسلام. وفضلا عن ذلك، فالفوز بتلك الجائزة يلقي على عاتقنا قدر كبير من المسئولية والالتزام.



- وهل معنى ذلك أن مهمة عملكم قد اكتملت بتحقيق نوبل؟



كلا، فمهمتنا ودورنا مستمرين بالتأكيد، وأعتقد أن الحصول على هذه الجائزة في سياق حرب عدوانية أثارتها روسيا، قد أثار لدينا على المستوى الفردي أو التنظيمي داخل "ميموريال" أسئلة تشبه ذلك، وقد أكدها رئيس مجلس الإدارة في خطاب تسلم الجائزة، عندما طرح سؤال: هل نستحق تلك الجائزة؟.. ولم يكن مقصده بلاغيا وإنشائيا، بل كان الغرض هو التأكيد أن رغم إنجازات كبيرة حققتها المنظمة في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات طيلة 35 عاما، فإننا لا نزال نشعر بالتقصير، وكنا نتمنى لو قمنا بدور يمنع الحرب الدائرة حاليا ووضع حد لها (و التي بدت مؤاشرتها قبل 9 سنوات).



- هل تتوقعوا الفوز بجائزة نوبل هذا العام؟



بالطبع لا؛ فقد كان حصولنا عليها مفاجأة لنا جميعًا؛ لا سيما في الوضع الدولي الراهن.



- ما ردكم على ما يثيره البعض من أن الجائزة موجهة من قبل دول كبرى كنوع من فرض العقوبات ضد السلطات الروسية؟



يبدو أن السلطات الروسية لم تكترث كثيرا لهذه الجائزة، لكنه على المستوى الرمزي فإن تكريم بهذا القدر لمنظمة -كانوا أعلنوا حلها بطريقة غير قانونية- يعد إهانة أخرى لهم.



وبشأن سؤالكم، فإنه يجب ألا نلتفت لمثل هذه التأويلات، في الوقت الذي ترتكب فيه روسيا جرائم حرب يقتل فيها المدنيون كل يوم.



- من أبرز الشخصيات الذين تلقيتم منهم التهنئة بالفوز؟



نود أن أذكر العديد من الأشخاص الذين تحمل رسائل التهنئة معنى خاصًا بالنسبة لنا؛ أولا وقبل كل شيء من الفائزين المشاركين، الذين نقدرهم ونحترمهم بعمق. ولكن أيضا أولئك الذين هم رهن الاحتجاز حاليًا في روسيا، مثل أليكسي نافالني ويوري دميترييف وآخرين. وقد تلقينا تهنئة شخصيات غير متوقعة مثل الدالاي لاما (الزعيم الروحي للبوذيين).



- هل اهتمامكم بقضايا حقوق الإنسان منحصر في أوروبا الشرقية أم ممتد إلى مناطق أخرى؟



منظمة ميموريال تقريبا تعمل وحدها على المشكلات السابقة والحالية لما بعد فترة السوڤيت، ولكننا بشكل أو بآخر نتعاون مع منظمات تستهدف العمل على حقوق الإنسان والتاريخ في جميع أنحاء العالم وليس في مكان الاتحاد السوفيتي -السابق- فقط.



- أظّهرت بعض تقاريركم متابعة جيدة للحرب الروسية الأوكرانية.. ما ردكم على الاتهامات الروسية بأن الجيش الأوكراني ارتكب انتهاكات حقوقية أبرزها فيديو يظهر قتل جندي أوكراني لجنود روس بطريقة مروعة؟



دائما ما يكون للحرب تبعات سلبية جدا على كلا الطرفين إلا أن في هذه الحرب كما لا يخفى عن العين، الضحية الوحيدة هي الشعب الأوكراني المدني، وخاصة في الأقاليم التي احتلها الجيش الروسي.



والمركز الرئيسي للحريات المدنية جنبا لجنب مع المنظمات الأوكرانية والدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة كاركيف للدفاع عن حقوق الإنسان والتي هي جزء من منظمة ميموريال، قد وثقوا أكثر 27 ألف جريمة حرب ارتكبها الجنود الروس منذ 24 فبراير 2022 وبالرغم من بعض التعديات من عناصر أوكرانية إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أنها حوادث فردية لا تقارن أبدا مع الانتهاك الكلي والصريح من قِبل الروس لكل القوانين الدولية.



- بفوزكم بجائزة نوبل هل فكرتم في لعب دور أكبر على المسرح العالمي من خلال التواصل مع القادة لمحاولة إنهاء الحرب المستمرة؟



نحن على استعداد للتحدث والعمل على القضايا التي تهمنا مع كل أولئك الذين يرغبون في مساعدتنا والعمل من أجل السلام جنبًا إلى جنب مع كل أولئك الذين يريدون وقف هذه الحرب، مؤكد أن الأمر لا يتعلق بالقادة وحدهم، ولكن أيضًا بالتضامن الجماهيري في جميع البلدان، ونأمل ألا يقف المجتمع في روسيا متجمدا بل عليه أن ينضج ويتطور ويصبح داعمًا تضامنيًا لأوكرانيا.