اكتسح نادي ضمك السعودي الذي يلعب له نجم منتخب مصر طارق حامد، ضيفه الحزم 4 /1 اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم ضمك عن طريق أسان أسيساي في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جورج نكودو الهدف الثاني في الدقيقة 42، من صناعةطارق حامد.

وفي الدقيقة 46 سجل أحمد الزين الهدف الثالث لضمك، فيما سجل برونو فيانا لاعب الحزم الهدف الرابع لضمك بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 83 سجل نواف الحبشي هدف الحزم الوحيد.

ورفع ضمك رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الحزم عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.