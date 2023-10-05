التعليم: وقف التحويلات لصفوف المرحلة الثانوية

قررت وزارة التربية والتعليم، وقف جميع أنواع التحويلات أو قبول أية طلبات خاصة بالتحويلات لصفوف المرحلة الثانوية، الأول و الثاني و الثالث الثانوي العام.

وأضافت الوزارة، في تعليمات للمديريات التعليمية ، إنه فى حالة وجود حالات ملحة يتم إرسالها عن طريق المديرية فى كشف مجمع موضح به الأسباب ورأى المديرية ، على أن يكون معتمدا من مدير المديرية، ثم يتم إرساله إلى الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للعرض على اللجنة المختصة.

وشددت الوزارة على ضرورة حظر قبول أية تحويلات خارج هذا الإطار سواء طلبات فردية أو خلافه.

كان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي قرر تشكيل لجنة مركزية بالادارة العامة للتعليم الثانوي العام بالوزارة لبحث تحويلات المرحلة الثانوية خاصة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، والبت في المستندات المقدمة لأسباب النقل، وذلك لمصلحة الطلاب ولضمان استقرار العملية التعليمية، مع حظر إجراء تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية إلا بعد العرض على اللجنة المعنية بالوزارة بالتعليم الثانوى لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه، مع التنبيه بعدم اتخاذ أى إجراءات من شأنها تحريك الفصول بالمرحلة الثانوية إلا بعد الرجوع للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة لدراسة وإصدار القرار المناسب بشأنها.