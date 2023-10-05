وزير المالية الصربي: الحكومة تقدم مشروع موازنة 2024 قريبا

قال وزير المالية الصربي سينيشا مالي في مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة، إن الحكومة ستقدم مشروع موازنة 2024 قريبا من قبل من أجل اعتمادها من قبل البرلمان بحلول نهاية أكتوبر، فيما قد تجري البلاد انتخابات مبكرة في ديسمبر.

وأضاف أنه من المتوقع أن تحقق البلاد نموا في 2024 بنسبة 3.5% على أساس سنوي؛ ليرتفع إجمالي الناتج المحلي إلى ما بين 74 مليار يورو-75 مليار يورو من 68 مليار يورو-69 مليار يورو العام الجاري، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال خلال المقابلة التي أجراها مع التلفزيون الرسمي "أر تي إس"، إن من المتوقع أن يبلغ الدين العام 51.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2024.

وتابع أن الإنفاق الرأسمالي العام المقبل من المتوقع أن تبلغ نسبته 6.8% من إجمالي الناتج المحلي لإبقاء الاستثمارات في الطرق السريع والسكك الحديد والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية والتعليم؛ للإبقاء على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر مرتفعا.