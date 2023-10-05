مدرب نيوكاسل يكشف أسباب الانتصار الكبير على سان جيرمان في دوري الأبطال

تحدث إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد بعد الفوز ضد باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لهدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال هاو في تصريحات نشرتها " بي بي سي " البريطانية:"ليلة مذهلة بالنسبة لنا، هناك الكثير من القصص التي يجب التحدث عنها داخل المباراة".
وأضاف: "أنا سعيد من أجل النادي والجماهير، ما قدموه لنا الليلة كان مذهلاً ".
وواصل:" إنهم باريس سان جيرمان فريق جيد وكان علينا الدفاع بشكل جيد حقاً وكانت روحنا رائعة ".
وأكمل:" لقد صنعنا الأشياء الإيجابية في الشوط الأول والضغط العدواني الذي يعد بمثابة علامة مميزة لنا ".
وأتم: ليلة رائعة حقاً ، أنا سعيد حقاً لكل شخص في النادي والجماهير، أعطيناهم اليوم ما يستحقون ".
واختتم هاو:"كنا نشعر بالثقة حقاً وكنا نريد أن نلعب بأسلوبنا وكل الف ،تركيزنا الآن على مباراة وست هام فقط".