مدرب نيوكاسل يكشف أسباب الانتصار الكبير على سان جيرمان في دوري الأبطال

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تحدث إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد بعد الفوز ضد باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لهدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال هاو في تصريحات نشرتها " بي بي سي " البريطانية:"ليلة مذهلة بالنسبة لنا، هناك الكثير من القصص التي يجب التحدث عنها داخل المباراة".

وأضاف: "أنا سعيد من أجل النادي والجماهير، ما قدموه لنا الليلة كان مذهلاً ".

وواصل:" إنهم باريس سان جيرمان فريق جيد وكان علينا الدفاع بشكل جيد حقاً وكانت روحنا رائعة ".

وأكمل:" لقد صنعنا الأشياء الإيجابية في الشوط الأول والضغط العدواني الذي يعد بمثابة علامة مميزة لنا ".

وأتم: ليلة رائعة حقاً ، أنا سعيد حقاً لكل شخص في النادي والجماهير، أعطيناهم اليوم ما يستحقون ".

واختتم هاو:"كنا نشعر بالثقة حقاً وكنا نريد أن نلعب بأسلوبنا وكل الف ،تركيزنا الآن على مباراة وست هام فقط".