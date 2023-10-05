ألمانيا: تفتيش فيلا رجل أعمال روسي مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

قام محققون من المكتب المركزي لتنفيذ الأحكام في ألمانيا، بمداهمة فيلا تقع على بحيرة تيجرنزيه جنوب ألمانيا صباح اليوم الخميس وذلك في إطار إجراء ضد رجل أعمال روسي.

وذكر مراسل تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن السلطات نقلت من الفيلا الواقعة في منطقة روتاخ-إيجرن العديد من السيارات الفاخرة عالية الجودة.

ووفقا لمعلومات (د.ب.أ)، فتش نحو 30 محققا الفيلا التي تم تطويقها بشريط حاجز.

وأعلن المكتب المركزي لتنفيذ الأحكام أن لجنة ماتريوشكا الخاصة التابعة له تقوم بتفتيش العديد العقارات في منطقة ميونخ الكبرى وبحيرة تيجرنزيه في إطار إجراء ضد المواطن الروسي.

ووفقا للمعلومات، فإن هذه العملية موجهة ضد مواطن روسي مدرج في ملحق لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات كبيرة على مواطنين روس وشركات روسية كرد فعل على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح المكتب أن العملية شارك فيها أيضا المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ومكتب التحقيقات الضريبية في دوسلدورف والشرطة الاتحادية ومكتب المباحث الجمركية في ميونخ، مشيرا إلى أن العملية استندت إلى أوامر قضائية بالتفتيش.

وذكر أن الشخص المعني ورد اسمه في الملحق الأول من لائحة العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي.

وتابع المكتب أنه سيتم بناء على ذلك تجميد جميع الأموال أو الموارد التي يملكها أو يستحوذ عليها أو تجميد ما يحتفظ به أو يسيطر عليه، ولا يجوز بيع هذه الأشياء. وأعلن المكتب أنه يعمل على تحديد قيمة الأصول.