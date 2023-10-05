ريال مدريد يبرم شراكة استراتيجية مع «زوروا دبي»

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وقع نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، على اتفاقية شراكة مع مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، اليوم الخميس بمقر النادي داخل المدينة الرياضية «فالديبيباس».

وقال النادي الملكي خلال البيان الذي أصدره اليوم عبر موقعه الرسمي:" وقّع ريال مدريد و "زوروا دبي" (Visit DUbai) اتفاقية رعاية تهدف إلى خلق فرص نمو جديدة لكلا المؤسستين وجعل المدينة الإماراتية الوجهة الرسمية الأولى لنادينا".

وأضاف الريال في بيانه:" أقيم الحفل في قاعة الاجتماعات في سيوداد ريال مدريد وترأسه فلورنتينو بيريز والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم".

وأوضح النادي:" من خلال هذا الشراكة سيقدم الكيانان، اللذان يتقاسمان أهدافاً مشتركة مثل القيم والطموح والسعي للتميز والابتكار، مجموعة واسعة من التجارب الفريدة والخاصة لعشاق دبي وريال مدريد".

وأكمل النادي الإسباني:" ستجلب هذه الشراكة، التي تضم فريقي ريال مدريد لكرة القدم من الرجال والسيدات، لمسة دبي على ملعب سانتياجو برنابيو، ليستمتع الجماهير بخدمات وتجارب لا تنسى وفق أعلى المعايير".

وأتم النادي بيانه:" حضر الحفل أيضاً خوسيه أنخل سانشيز، المدير العام لنادي ريال مدريد، وإميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية، الذي قال أننا فخورين جداً بهذه الشراكة الجديدة مع دبي لتكون الوجهة الرسمية الأولى للنادي".