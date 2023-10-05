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نوران جوهر تنسحب من بطولة أمريكا للإسكواش

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:09 م

انسحبت نوران جوهر، لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 14 من الشهر الجاري.

وجاء قرار المصنفة الثانية عالميا بسبب إصابتها في القدم، والتي تعرضت لها على هامش مشاركتها في بطولة قطر المفتوحة التي أقيمت بالدوحة الشهر الماضي.

وتعد أمريكا المفتوحة أحد أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظرا لقيمة جوائزها المادية التى تقدر ب196 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم (أعلى فئة في بطولات الإسكواش).

وتحمل نوران جوهر لقب النسخة الأخيرة من أمريكا المفتوحة، حيث توجت باللقب عقب فوزها في النهائي على نور الشربيني بنتيجة (3-1) في مباراة استغرقت 51 دقيقة.


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