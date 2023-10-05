المواطنون الأفغان شاركوا في 75% من الهجمات الانتحارية في إقليم خيبر بختوانخا الباكستاني

كشف المفتش العام بشرطة إقليم خيبر بختوانخا الباكستاني، أخطر حياة خان، أن المواطنين الأفغان كانوا متورطين في 75% من الهجمات الانتحارية التي نفذت في الإقليم في أحدث موجة إرهابية.

وقال خان في مقابلة مع موقع جيو نيوز: "كشفت بصمات المفجرين الانتحاريين أنهم مواطنون أفغانيون".

وعقب موجة الهجمات الإرهابية، أعلنت الحكومة المؤقتة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن أنها سوف تضيق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين وسوف تمهلهم حتى الأول من نوفمبر لمغادرة البلاد.

وجاء قرار طرد المهاجرين غير الشرعيين بعد أيام من هجوم انتحاري مميت في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان ولقي فيه أكثر من 60 شخصا حتفهم.

وكان وزير الداخلية المؤقت سرفراز بوجتي، كشف أن المواطنين الأفغان مسئولون عن 14 من أصل 24 تفجيرا انتحاريا في البلاد العام الجاري.