 ضبط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري في مدينة رشيد - بوابة الشروق
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ضبط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري في مدينة رشيد

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:17 م | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:17 م

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 متهمين بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري في البحيرة.

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن استغاثة سكان منطقة حى قبلى بمدينة رشيد بالبحيرة من انتشار ترويج المواد المخدرة والأعمال المنافية للآداب بمنطقة المقابر بذات الناحية.

تم استهداف المنطقة محل الشكوى بعدة حملات خلال الآونة الأخيرة، أسفرت جهودها عن ضبط 7 متهمين بحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"، 2 فرد محلى، طلقات مُختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى استمرار الحملات بالمنطقة محل الشكوى لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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