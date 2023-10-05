مصظفى محمد يتسلم جائزة الأفضل بالشهر في نانت

تسلم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، جائزة أفضل لاعب في فريقه عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعدما كان قد فاز بها أغسطس الماضي.

وقدم مصطفى محمد مستويات مميزة خلال سبتمبر الماضي، حيث سجل هدفين، ليصل ما مجموعة إلى 5 أهداف، في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

وكان نادي نانت قد أعلن قبل أيام فوز مصطفى محمد بجائزة «الكناري» والتي تمنح لأفضل لاعب في الشهر، وفقًا لنتائج التصويت من الموقع الرسمي.

وحصل مصطفى محمد على الجائزة قبل تدريبات فريقه اليوم الخميس، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي عبر «تويتر» صورًا للاعب المصري أثناء تسلم الجائزة.

وعلق الحساب الرسمي: «الكأس في متناول اليد.. مصطفى محمد يحصل على جائزة كناري الشهر لشهر سبتمبر».