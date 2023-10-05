قبل ثلاث سنوات، التحقت الأردنية أم جاسم بأحد مراكز محو الأمية في العاصمة عمان، وهي اليوم في الصف الخامس الابتدائي بعد أن عاشت عقودا من التهميش وعدم القدرة على فهم ما يجري من حولها.

وتقول السيدة الخمسينية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): "لم أتمكن يوما من كتابة رسالة أو قراءة جملة على شاشة التلفزيون"، مشيرة إلى أن ظروفا معيشية صعبة حالت دون التحاقها بالمدرسة في سنوات طفولتها.

وأضافت أم جاسم أنها أكملت حياتها بهذه الطريقة إلى أن قررت أن تلتحق بمراكز محو الأمية، متحدية عنصر الزمن وصعوبة التعلم من الصفر.

أم جاسم وسبع سيدات أخريات يتزاملن في صف محو الأمية في مدرسة القدس بالعاصمة عمان منذ ثلاث سنوات ليكملن الصف الخامس الابتدائي.

زميلتها إنعام تروي كيف عاشت عمرا طويلا دون أن تتمكن من فهم ما يدور حولها وتقول: "كنت أشعر بأن لا قيمة لي، خاصة أن الكل من حولي يقرأ ويكتب ويعرف الحساب".

لم تحاول إنعام تغيير واقعها إلا عندما اصطدمت بحاجة أطفالها لمن يساعدهم في دروسهم. وتشير إلى أن ذلك كان دافعها لتعلم القراءة والكتابة، مضيفة "أطفالي كانوا بحاجة للمساعدة في الدراسة وشعرت بالتقصير تجاههم، وكانت تلك هي اللحظة التي غيرت حياتي".

اليوم، تستطيع إنعام قراءة كل شيء حتى أنها لا تفوت لافتة أو إشارة في الشارع إلا وتقرأها، وتدرس مع أطفالها في كتبهم المدرسية وتقرأ القرآن الكريم كل يوم.

أم جاسم وإنعام هما من بين مئات الأردنيات اللاتي التحقن بمراكز محو الأمية في مختلف أنحاء المملكة، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن السيدات أكثر إقبالا بكثير من الرجال على الالتحاق بالصفوف المخصصة لمحو الأمية في الأردن.

وتقول مديرة مدرسة القدس الثانوية عبير الوديان إن إقبال النساء على مراكز محو الأمية يرجع لعدة أسباب، منها حاجة الأمهات لمتابعة أطفالهن في الدراسة، وهو ما يفرض أن تكون الأم متعلمة بحكم انشغال الرجل بالعمل عند غالبية العائلات.

وتضيف مديرة المدرسة في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي أن مجالات العمل للرجل أوسع، فبإمكانه أن يعمل في عدة وظائف ومهن قد لا تتطلب التعليم، أما المرأة "فإن أرادت دخول سوق العمل فهي بحاجة للدراسة".

وعزت عبير انتشار الأمية بنسب أكبر بين السيدات إلى الزواج المبكر الذي ما زال منتشرا في العديد من المجتمعات الشعبية الأردنية وعدم اهتمام العائلات بتعليم الإناث والتركيز على تعليم الذكور في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي "خاصة مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي كان يفرض المفاضلة بين الذكر أو الأنثى في التعليم".

وتابعت قائلة: "عدد كبير من الطالبات في مراكز محو الأمية هن من اللاجئات السوريات"، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم في الأردن توفر خدماتها لجميع السيدات أيا كانت جنسياتهن بالمجان.

* شوط كبير

قال أحمد المساعفة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، إن الوزارة تعتبر الأمية "عاملا من عوامل إعاقة التنمية المستدامة"، انطلاقا من أن "من لا يمتلك مهارات القراءة والكتابة والحساب لا يمتلك مهارات الحياة".

وأضاف المساعفة في حديثه إلى وكالة أنباء العالم العربي أن ذلك دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية لمكافحة الأمية، وقال "قطع الأردن شوطا كبيرا في مكافحة الأمية بفضل برنامج محو الأمية للكبار".

وكشفت وزارة التربية والتعليم في الآونة الأخيرة عن تراجع نسبة الأمية في الأردن إلى 4.9%. وكانت نسبة الأمية في الأردن 88% في خمسينيات القرن الماضي قبل أن تنخفض في بداية التسعينيات إلى حوالي 20%، ثم تراجعت إلى 11% مع نهاية القرن العشرين، وفقا للمساعفة.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة التربية والتعليم توفر 137 مركزا لمحو الأمية للإناث و25 مركزا للذكور.

وينقسم برنامج محو الأمية إلى مرحلتين، الأولى تُسمى مرحلة المبتدئين لمدة عامين ويُمنح المتخرج منها شهادة دراسية تعادل شهادة الصف الرابع الأساسي، والثانية تُسمى مرحلة المتابعين لمدة عامين أيضا ويُمنح المتخرج منها شهادة تعادل شهادة الصف السادس الأساسي.

وردا على سؤال حول آلية الالتحاق بالدراسة، يقول المساعفة "المراكز المنتشرة في جميع محافظات المملكة تستقبل كل من أكمل 15 عاما ولا يستطيع القراءة والكتابة"، مضيفا أن عدد الملتحقين بالمراكز لهذا العام بلغ 1900، بينهم أكثر من 1500 سيدة.

وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لا تكتفي بمحو الأمية الأبجدية، بل تسعى أيضا إلى محو الأمية الرقمية لمواكبة متطلبات عصر التكنولوجيا عبر إكساب مهارات التواصل الرقمي للفئات الأقل حظا في المجتمع.