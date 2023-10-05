الحرس البحري التونسي يعلن عن ضبط أكثر من 1100 مهاجر غير نظامي في حملة أمنية

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أعلن الحرس الوطني التونسي، عن ضبط أكثر من 1100 مهاجرا في حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية على السواحل.

وضبط الحرس البحري بين يومي 2 و4 أكتوبر الجاري 1131 مهاجرا أكثر من نصفهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء عبر إحباط 88 عملية هجرة غير نظامية، وفق إحصاءات أمنية.

وقال الحرس الوطني إنه أتلف 34 قاربا حديديا يتم تصنيعها تقليديا ويجري استخدامها في عبور البحر المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة، وإيقاف 43 شخصا من مهربي البشر خلال الحملة الأمنية.

وتتصدر معضلة الهجرة غير الشرعية المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر دون التوصل إلى اتفاق نهائي ورسمي بشأن حجم التمويلات المطلوبة وباقي الحوافز الاقتصادية.