 أدنوك الإماراتية تمنح مير وسايبم الإيطاليتين عقدين بمليارات الدولارات - بوابة الشروق
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أدنوك الإماراتية تمنح مير وسايبم الإيطاليتين عقدين بمليارات الدولارات

روما (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 12:04 م

أعلنت شركة مير الإيطالية، أن وحدة "تكنيمونت" التابعة لها فازت بعقد هندسة ومشتريات وبناء بقيمة 8.7 مليار دولار تقريبا مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، بينما فازت شركة "سايبم" الإيطالية بعقد بقيمة 4.1 مليار دولار في نفس المشروع.

وقالت مير، في بيان لها، إن العقد يتعلق بمحطة المعالجة البرية التابعة لمشروع أدنوك لتطوير حقلي غاز "الحيل" و"غشا"، المقرر اكتماله في عام 2028، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد بيان منفصل، أن شركة سايبم الإيطالية فازت، من خلال كونسورتيوم مع "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، بعقد الهندسة في نفس المشروع.

يشار إلى أن شركة مير الإيطالية فازت بعقدين بقيمة ملياري دولار في المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي.

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