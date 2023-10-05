بايدن يعتزم إلقاء خطاب رئيسي قريبا بشأن دعم بلاده لأوكرانيا

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء "خطاب رئيسي" قريبا حول دعم بلاده لأوكرانيا، وسط مخاوف بشأن ميزانية قصيرة الأجل أقرها الكونجرس الأمريكي لإنهاء نزاع سياسي لا يتضمن أي مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وقال بايدن عن النزاع في واشنطن يوم الأربعاء: "هذا لا يقلقني أعلم أن هناك أغلبية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكلا الحزبين قالوا إنهم يؤيدون تمويل أوكرانيا".

وأضاف الرئيس: "سأعلن قريبا جدا عن خطاب رئيسي سألقيه بشأن هذه القضية.. ولماذا من المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".

ولم يذكر بايدن مزيدا من التفاصيل بشأن الخطاب المزمع، كما لم يعلق البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن التزامها الذي أراد بايدن توضيحه.

وردا على سؤال حول المدة التي ستتمكن فيها الولايات المتحدة من دعم أوكرانيا، تحدث بايدن عن "الشريحة التالية" ثم قال إن هناك "طريقة أخرى" يمكن من خلالها تأمين التمويل، لكنه أضاف أنه لا يريد الخوض في القضية الآن.