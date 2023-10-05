تعاونيات البناء والإسكان: نفحص أعمال الجمعيات في حال تعثرها ومراجعة مشروعاتها

قال اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن هناك 3484 جمعية إسكان تعاوني بمصر.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، تقديم الإعلامية منى العمدة، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الخميس، أن هناك شروطا لا بد من توفرها لتكوين الجمعيات التعاونية، أولها ألا يقل عدد الأعضاء عن 30 عضوا تربطهم صفة مشتركة مثل المهنة أو الموقع الجغرافي، والشرط الثاني يتمثل في ألا تكون الجمعية هادفة للربح، إلى جانب عدم تطابق اسمها مع جمعية أخرى.

وتابع باقي شروط تأسيس الجمعية، بأن يتم اختيار 3 أعضاء لمتابعة إجراءات تكوين الجمعية، بالإضافة إلى التقدم لهيئة تعاونيات البناء والإسكان وتشمل فتح حساب بنكي باشتراكات العضوية.

وعن وضع الجمعية التي تتعرض للتعثر أو التي يوجد بها فراغ إداري، أشار إلى أنه يتم تشكيل لجنة بقرار وزاري من هيئة تعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني الإسكاني، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ تتولى فحص أعمال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ومراجعة مشروعاتها المتعثرة.

ولفت إلى أنه يتم ووضع الحلول المناسبة طبقا لكل حالة على حدة، لتلافي سبب تعثرها، منوها إلى أنه في حال عدم بدء الجمعية بالعمل بعد مرور 6 أشهر، يتم سحب قطعة الأرض منها، أو في حالة عدم سداد الأقساط أكثر من مرة بصورة متتالية.