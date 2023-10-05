مسؤول إيراني:طهران لا تقبل تغيير الحدود الحالية بين دول منطقة القوقاز

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الاستراتيجية لإيران سيد كمال خرازي إن بلاده لا تقبل تغيير الحدود الحالية بين دول منطقة القوقاز.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن خرازي قوله إنه لا شك أن حل مشكلة كاراباخ قد غير معادلات القوقاز، وينبغي أن نرى كيف يمكننا المساعدة في حل المشاكل الأخرى لهذه المنطقة الحساسة.

وتابع أن إيران التي ضمت هذه المنطقة ذات يوم كجزء من أراضيها، كانت دائما حساسة للتطورات في هذه المنطقة، وخاصة التغيير في الجغرافيا.

وأضاف أنه منذ البداية اعتبرت إيران منطقة كاراباخ جزءا من أراضي جمهورية أذربيجان، وشددت على تحرير الأراضي المحتلة من ذلك البلد، بحيث أنه حتى في عهد رئيس الجمهورية السابق الراحل حيدر علييف، فقد عرضت مساعدة ذلك البلد بالسلاح من أجل التحرير. وفي نفس الوقت لا تقبل إيران أي احتلال للأراضي الأرمنية من قبل أذربيجان، وتصر على الحفاظ على الحدود الحالية بين دول المنطقة.