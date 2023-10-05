طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي فى تنزانيا

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تكليف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى تنزانيا.



ويواجه الأهلي سيمبا التنزاني فى افتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة والمقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.



ولم يحسم الجهاز الفنى للاهلي بقيادة مارسيل كولر موعد السفر إلى تنزانيا حيث تحدد 17 أكتوبر موعد مبدئي لسفر البعثة إلا أن كولر طلب السفر يوم 18 أكتوبر.

وتقام بطولة الدوري الأفريقي للمرة الأولى خلال العام الجاري بمشاركة أندية:

الأهلي (مصر) - سيمبا (تنزانيا) - مازيمبي (جمهورية الكونغو) - النادي الترجي الرياضي (تونس) - بيترو أتلتيكو (أنجولا) - ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) - إنييمبا (نيجيريا) - الوداد الرياضي (المغرب).

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن في وقت سابق حصول البطل على جائزة مالية تقدر بقيمة أربعة ملايين دولار، في المقابل سيحصل الوصيف على جائزة مالية تقدر بثلاثة ملايين دولار.