 بوتين: لا فرصة لنجاة أعدائنا إذا شنت روسيا ضربة نووية انتقامية - بوابة الشروق
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بوتين: لا فرصة لنجاة أعدائنا إذا شنت روسيا ضربة نووية انتقامية

وكالات
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 9:00 م | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 9:00 م
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أنه لا فرصة لنجاة "أعداء" بلاده إذا شنت موسكو "ضربة نووية انتقامية لأن إمكاناتنا لا مثيل لها".

وفي كلمة ألقاها أمام منتدى "فالداي" الدولي بمدينة سوتشي الروسية، قال بوتين: "في العقيدة العسكرية الروسية سببان لاستخدام الأسلحة النووية، وهما الرد على صاروخ أطلق على الأراضي الروسية، ومواجهة تهديد لوجود الدولة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "حتى الآن لن تكون هناك فرصة للمعتدي للبقاء على قيد الحياة في حالة ردنا.. وبالتالي لن يفكر أي شخص عاقل في استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا"، بحسب وكالة الأناضول.

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