روسيا تزود بنجلاديش بأول دفعة وقود لمحطتها النووية

تلقت بنجلاديش، أول شحنة من الوقود من روسيا اليوم الخميس، لأول محطة طاقة نووية لديها، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إبرام اتفاق لتزويد البلاد بخدمات تقنية والمزيد من الوقود.

وشكر بوتين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متحدثا عبر رابط فيديو، على إشرافها على المشروع، الذي تمخض عن اتفاق ثنائي في 2011.

وكتب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عبر منصة إكس: "تهانينا لبنجلاديش على أول شحنة وقود في (روبور إن بي بي)، أول منشأة نووية لديهم. تمثل بنجلاديش قصة نجاح للدول الجديدة في تطوير الطاقة النووية، في إطلاق برنامجها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومن المقرر أن تبدأ المحطة في إنتاج الطاقة في العام المقبل. وسيبدأ تشغيل مفاعل ثان في 2025، ويصل الإنتاج الإجمالي المخطط له إلى 2400 ميجاوات".

وقدمت روسيا قرضا بقيمة 4ر11 مليار دولار لصالح شركة الطاقة النووية لديها "روساتوم" لإنشاء المحطة، وكان قد تم تأجيل الانتهاء من العمل عدة مرات.

وأعربت رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة واجد عن أملها في أن تفضي المحطة لأمن أكبر في مجال الطاقة في البلاد، التي كثيرا ما تنقطع فيها الكهرباء في الصيف الحار.

جدير بالذكر أن محطة الطاقة النووية البالغة قيمتها 65ر12 مليار دولار التي سوف تتألف من وحدات طاقة نووية، هي قيد الإنشاء في مقاطعة بابنا الواقعة على بعد نحو 140 كيلومترا إلى الغرب من دكا.