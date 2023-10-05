مسئول حكومي عراقي يستبعد أن يتجاوز الدولار الأمريكي سقف 1700 دينار

استبعد مسئول بارز في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أن تقفز مؤشرات سعر صرف الدولار في السوق العراقية الموازي سقف 1700دينار لكل دولار أمريكي.

وقال مازن صباح أحمد المدير العام لدائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي: "إن للبنك المركزي العراقي أدوات يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعر الموازي والسعر الرسمي وليس هناك مؤشرات إلى وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى هذا المستوى 1700 دينار لكل دولار بل العكس هناك إجراءات تتخذ ستسهم في تخفيض الفارق".

وأضاف أن إصلاحات البنك المركزي العراقي "تستهدف تحقيق امتثال البنك المركزي والنظام المصرفي عموما لمعايير الامتثال الدولية مما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".

وذكر أن البنك المركزي العراقي "يضمن ودائع الدولار للمواطن الذي أودع أمواله بالدولار في أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام 2024 وهو حق أصيل من استلام هذه المبالغ نقدا أو بالدولار الأمريكي".

وكانت جميع المصارف العراقية الحكومية والأهلية قد امتنعت منذ مطلع الشهر الحالي عن تسليم الدولار إلى المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية أو حوالات خارجية مما خلق حالة من الإرباك والتذمر بين الزبائن الذين طالبوا بتسليمهم ودائعهم بالدولار.

وخرج العشرات من أصحاب شركات الصرافة في بغداد في مظاهرة أمام مبنى البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد للمطالبة بإعادة إصلاح النظام المصرفي في العراق وتلبية متطلبات شركات الصرافة لسد احتياجات الزبائن وفق قانون ونظام البنك المركزي العراقي.