 المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكلية الحربية السورية لأكثر من 60 شخصا - بوابة الشروق
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المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكلية الحربية السورية لأكثر من 60 شخصا

د ب أ
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 7:32 م | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 7:32 م

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى في الهجوم بمسيرات الذي استهدف الكلية الحربية السورية في وسط سوريا ارتفع إلى أكثر من 60 قتيلا، بينهم 9 مدنيين.

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