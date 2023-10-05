المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكلية الحربية السورية لأكثر من 60 شخصا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى في الهجوم بمسيرات الذي استهدف الكلية الحربية السورية في وسط سوريا ارتفع إلى أكثر من 60 قتيلا، بينهم 9 مدنيين.