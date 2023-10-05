مجلس أمناء الشباب المصري: الجهود المبذولة بملف حقوق الإنسان تعزز مفهوم الجمهورية الجديدة

قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، جاءت نتيجة جهود مصرية وطنية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حقائق وأسرار»، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الجهود التي تتم في ملف حقوق الإنسان، تأتي في ظل العمل على تعزيز وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان، توافقًا مع تأسيس الجمهورية الجديدة.

وذكر أن الوزارات واللجان التي تم تشكيلها من قبل الرئيس السيسي، لإعداد استراتيجية حقوق الإنسان، وعكفت على دراسة العوائق وحالات حقوق الإنسان في مصر وكيفية مواجهة التحديات.

وأوضح أن هناك قصورًا فيما يتعلق بالمعلومات المتاحة لدى المواطنين عن حقوق الإنسان في مصر، والتي تختزل في المحتجزين والسجناء فقط.

وأضاف أن حالات حقوق الإنسان تشمل الحق في الحياة، وأيضا الحياة الكريمة والصحة والتعليم، قائلا إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين تناست كل ذلك، وتركز اهتمام فقط بالسجناء والمحبوسين.

وأكد أن مصر أجرت العديد من التغيرات فيما يتعلق بالسجناء والقانون والتحويل إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير المتطلبات كافة لهم وفقا للآليات والمعايير الدولية، مضيفا أن القيادة السياسية تصدت لملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، والعمل على توفير الحياة الكريمة هذه هي حالات حقوق الإنسان.

https://www.youtube.com/watch?v=FMMqDu48WYM