سفيرة أمريكا السابقة لدى الناتو تحذر من حرب مع روسيا حال تركت واشنطن أوكرانيا تخسر

تحدثت كاي بيلي هوتشيسون سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن أن حدوث اشتباك بين الولايات المتحدة وروسيا يصبح أكثر احتمالية في حال تخلت الولايات المتحدة عن أوكرانيا وأرسلت روسيا قوات إلى الغرب.

وقالت العضوة الجمهورية بمجلس الشيوخ لـ3 فترات عن ولاية تكساس، أمس الأربعاء: "إذا دخلت في دولة تابعة للناتو، فسوف تحدث حربا".

وتزداد المقاومة لتسليح أوكرانيا بين الجمهوريين، وتعهد بعض المنافسين على منصب رئيس مجلس النواب الذي كان يشغله كيفن مكارثي بخفض الدعم مثلما هو الحال مع بعض مرشحي الرئاسة الطامحين .

ووصفت هاتشيسون ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، اللذان ظهرا في جامعة تكساس التي تخرجت منها السفيرة السابقة، مساعدة أوكرانيا بأنها أمر حتمي وضمان عدم تجرؤ روسيا.

وقال بلينكن، في أوستن خلال حوارهما الذي استمر 50 دقيقة: "أحد الأشياء التي نعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤمن بها هو أنه يمكنه أن يصمد أمامنا، وأن بإمكانه أن يصمد أمام الأوكرانيين، وأن بإمكانه أن يصمد أمام الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا، ومن المهم جدا أن نحرره من هذه الفكرة".