زوجة هيكل: كنت أشعر بالغيرة من الصحافة ومازلت معجبة بزوجي

ذكرت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، أنها بعد فترة الإعجاب المتبادل بينهما، سألته عن وجود نية له للزواج منها أم لا، معقبة: «قولت أستاذ هيكل حضرتك ناوي تتجوزني؟ وقالي طبعًا، فقلتله تيجي تتقدم لبابي».

وأضافت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي»، المذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أنه كان هناك إعجاب متبادل بينهما، موضحة تفاصيل حفل زفافهما والذي أُقيم في حديقة منزل والدها، مثل باقي أفراح أشقائها.

وذكرت أنها كانت تشعر بالغيرة من مهنة الصحافة، نظرًا للوقت الطويل الذي كان يعطيه لمهنته.

وتابعت أنه عندما انتقل للعمل بمؤسسة الأهرام، صارحها بأنها ستقضي سنة متعبة للغاية معه بسبب طبيعة عمله، منوهة بأنها كانت شديدة الحرص بتهيئة أجواء هادئة وتتجنب الحديث في السياسة أو عن أي شيء يزعجه أو يتسبب في غضبه.

وأكدت أنها حتى الوقت الحالي ما زالت معجبة بزوجها الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، معقبة أنه كان يتجدد أمامها دائمًا بما يقوله له، وأنها كل يوم تستيقظ من نومها تبحث عنه وتريد التحدث معه.