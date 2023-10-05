أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الخميس، فوز الروائي النرويجي جون فوس بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام، عن مسرحياته وأعماله النثرية الابتكارية.

وتواجد على قوائم المرشحين لجائزة نوبل، عدة أسماء عالمية برزت في مجال الأدب والثقافة وكانت لهم العديد من الأعمال المؤثرة، منهم: "سلمان رشدي، ونجوجي وإثيونجو، وستيفن كينج"، وتتضمن القائمة من الأسماء العربية الكاتب الصومالي الكبير نور الدين فرح.

وتمثل جائزة نوبل في الآداب، خصوصية شديدة لدى المجتمع العربي، حيث لم يتمكن سوى كاتب عربي وحيد من نيل الجائزة طيلة ما يزيد عن قرن وربع من تاريخها، حينما حققها الأديب الكبير نجيب محفوظ في أكتوبر 1988، وكان وصول "محفوظ" للجائزة تقديرا لمجمل أعماله الأدبية، والتي وصلت بترجماتها للقراء في العالم أقصاه، ونال التعبير الواقعي عن مكونات البيئة المصرية في جذب الملايين من القراء والباحثين والمبدعين من كتاب الأدب والسينما والدراما.

وصاحب فوز "محفوظ" بالجائزة التي تعد من أكبر وأرفع الجوائز العالمية بعض المواقف المثيرة ومن بينها الصورة الشهيرة له وهو ممسكا بعدد صحيفة "الأهرام" في اليوم التالي لإعلان فوزه بالجائزة العالمية، إذ ظهر وتركيزه موجها لصفحة أخرى من الجريدة غير التي توثق إنجازه التاريخي.

ونستعرض في التقرير التالي مزيدا من مواقف "محفوظ" وآرائه عن الجائزة المرموقة قبل وبعد حصوله عليها من شريط ذكرياته:

- فرحة أصبحت عادة

وعن شعوره بعد حصوله على الجائزة، أجاب "محفوظ" لمجلة "المجلة" في عام 1991، قائلا: "طبعا بالنسبة إلى إحساسي بالجائزة بعد مرور عامين عليها، أعتقد أن أي فرحة تصبح عادة، ومع الوقت نسيت أنني حصلت على جائزة حتى لو كانت نوبل، ورغم ذلك فالجائزة تركت بصماتها في جوانب أخرى، فهناك قيم لا تنسى مثل الاعتراف العالمي بمكانة وقيم الثقافة العربية.

وتابع محفوظ: "أتمنى أن يكون ذلك مجرد مقدمة لانطلاقة حقيقية، وأن يكون التجريب الحقيقي هو في كيفية الاستفادة من الفرصة التي أتيحت لنا، فلا بد من إنشاء مؤسسة للترجمة على المستوى العربي لترجمة أهم الأعمال الشعرية والنثرية بشكل جيد وتأييد الترجمة بالدعاية اللازمة وباللقاءات مع كبار الكتاب والنقاد الأجانب".

- فرصة البصبصة

ومن المواقف الطريفة، يروي "محفوظ": "حكت له شقراء ألمانية أنها أثناء جولتها في أوروبا عقب فوزه بجائزة نوبل لاحظت رواج مبيعات رواياته في السوق الأوروبية، وأن الشباب المصريون من الدارسين في الجامعات الأوروبية نسجوا قصص حب ملتهبة مع أوروبيات عن طريق إهداء رواياته لزميلاتهم، واعتُبرت مدخلا لصداقة معهن، يعني أن فوزي بجائزة نوبل كان فرصة للبصبصة في أوروبا"، وفقا لما نشرته جريدة "الأيام" البحرينية في 1995.

- استقبال السفير بالبيجامة

وعن ذكريات يوم الفوز بالجائزة، يقول محفوظ: "دق جرس باب الشقة وفتحت زوجتي الباب وهي بملابس المطبخ، ودخل رجل طويل ومعه مجموعة من المرافقين، فنهضت من فراشي إلى الصالة مرتديًا ملابس النوم "البيجامة"، ونظرت إلى الرجل الذي حسبته في البداية صحفيًا، وفوجئت بأحد مرافقيه يقدمه لي: سعادة سفير السويد وحرمه، ودخلت غرفتي وارتديت بدلة؛ لأنني تأكدت أن المسألة جد وبمجرد انصراف سفير السويد بالقاهرة تحولت شقتي الصغيرة إلى شيء أشبه بالسوق، صحفيون ومصورون ومهنئون وفرحة غامرة في المكان"، وفقا لما جاء بكتاب "صفحات من مذكرات نجيب محفوظ" للكاتب الصحفي رجاء النقاش.